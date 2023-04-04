Elazığ'da annelerin hazırladığı iftarlıklar depremzedelerin sofralarına ulaştırılıyor

ELAZIĞ (AA) - SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da bir araya gelen gönüllü anneler, ramazan dolayısıyla hazırladıkları iftarlıkları, kentte misafir edilen 100 depremzede aileye ulaştırıyor.

Elazığ Stratejik Araştırmalar Derneği (ELSAD) Kadın Kolları bünyesinde bir araya gelen 50 kadın, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerden kente gelen afetzedeler için "Depremzede sofralarına anne eli değdi" sloganıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda bir hayırseverin mutfağında her gün 3 çeşit yemek ile tatlı ve salata hazırlayan kadınlar, iftarlıkları, Valilik ve ilgili kurumlarla irtibata geçilerek tespit edilen 100 depremzede ailenin kaldığı adrese teslim ediyor.

- "Gönüllü anneler olarak elimizi taşın altına koymak istedik"

ELSAD Kadın Kolları Başkanı Tuba Erdoğan, AA muhabirine, gönüllü arkadaşlarıyla depremzedelerin sofrasına katkı sunmak istediklerini belirtti.

Ülkenin kötü günlerden geçtiğini vurgulayan Erdoğan, "Büyük felaketler yaşıyoruz. Elazığ da bu süreçte göç aldı. Bu nedenle gönüllü anneler olarak biz de taşın altına elimizi koymak istedik. Bu zor günlerin geçmesi için bir şeyler yapalım diyerek yola çıktık. Bir hayırseverin bize verdiği mutfakta her gün 100 ailemize yemek çıkarıyoruz." dedi.

Erdoğan, ramazanın son gününe kadar büyük bir azim ve şevkle yemek yapmaya devem edeceklerini dile getirerek, aralarında ev kadını, diş hekimi, akademisyenin de bulunduğu 50 kadının aynı çatı altında sevgilerini katarak hayırseverlerin de katkısıyla her gün yemek hazırladığını aktardı.

Kendi imkanlarıyla kapı kapı dolaşarak yaptıkları yemekleri depremzede ailelere ulaştırdıklarını anlatan Erdoğan, "Ailelerimize sıcak yemek ikramında bulunuyoruz, ancak birlik ve berberlik olursa güçleniriz. Devletimiz, bütün gücünü ortaya koyarak en güzel şekilde hizmetini yapıyor, ama her şeyi devletten beklememeliyiz. Bizler de yaptığımız yemeklerle destek oluyoruz. Ailelerimizi sevindiriyoruz. Bu kötü günleri birlikte atlatacağız." diye konuştu.

- Menüler bir gün önceden hazırlanıyor

Yardım faaliyetine katılan kadınlardan Neslişah Kızılkaya, gönüllü arkadaşlarıyla her sabah yemek yapmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Bir gün önce menüyü belirlediklerini belirten Kızılkaya, depremzedelere katkı sunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Esra Peker ise yaşanan yıkımın büyük olduğuna işaret ederek, zor zamanlar yaşayan ailelere bir nebze de olsa katkı sunmaya çalıştıklarını ifade etti.

Gökçen Yıldız da ramazan boyunca sürecek bu gönüllü desteğe katkı sunduğu için mutlu olduğunu kaydetti.

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