Elazığ Hipodromu 12 Nisan'da açılacak

"Sağlıklı bir iftar en az 45 dakika sürmeli!"

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ELAZIĞ (AA) - Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Elazığ Hipodromu'nun, 12 Nisan'da açılışı gerçekleştirilecek.

TJK Elazığ Hipodrom Müdürü Mehmet Demirçelik, AA muhabirine, hipodromda yarış faaliyetleri dışında sosyal alanlarının da hizmet vermeye hazır olduğunu söyledi.

Sezonun başlaması dolayısıyla atların hipodroma giriş yapmaya başladığını belirten Demirçelik, hipodromda 640 at kapasitesinin bulunduğunu kaydetti.

Sezon başladığında büyük bir heyecan yaşadıklarını ifade eden Demirçelik, vatandaşların da aynı heyecanı yaşaması için hipodromun kapılarını 12 Nisan'da açacaklarını bildirdi.

Yeni sezon öncesi hazırlıkların tamamlandığını belirten Demirçelik, şöyle konuştu:

"Burada yarış faaliyetleri dışında sosyal sorumluk alanında bir çok çalışmamız var. Atla terapi merkezi, piknik alanlarımızda yaklaşık 8 bin ağaç, açık hava tiyatro etkinliklerimiz var. Yarış heyecanını yaşamaya herkesi bekliyoruz. Sezona başlamadan önce kum pistimizin kumlarını yeniledik. Atların idmanları için kum pisti çok önemli, çünkü at sağlığı birinci önceliğimiz."





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