Elazığ'da kaçak avlanan 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da kaçak avcılık yapan 3 kişi hakkında yasal işlem uygulandı.

Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı avcılığın önlenmesine yönelik kent genelindeki av sahalarında rutin denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Harput Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleriyle beraber bölge kırsalında yapılan denetimde 3 kişi hakkında Kara Avcılığı Kanunu'na aykırı avcılık yapmaktan yasal işlem uygulandı.



Kafes içerisinde ele geçirilen 6 kınalı keklik ise gerekli tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya salınacak.



Denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.









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