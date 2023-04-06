Elazığ'da sağanak etkili oldu

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte sabah başlayan ve öğle saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Vatandaşlar, sağanaktan şemsiyelerle ve otobüs duraklarına sığınarak korunmaya çalıştı.

Polis ekipleri trafik yoğunluğunun arttığı noktalarda önlem aldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, kent genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyururken, ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan, kuvvetli rüzgar nedeniyle baca gazı zehirlenmeleri gibi risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunmasını istedi.

Hava sıcaklığının düştüğü kentte sağanağın aralıklarla sürmesi bekleniyor.

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