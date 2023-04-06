İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısı Elazığ'da protesto edildi

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları kınandı.

İzzet Paşa Camisi meydanında Elazığ Hak Adalet ve Kardeşlik (ELHAK) Platformu önderliğinde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan ELHAK Platformu Dönem Sözcüsü Ersin Eryılmaz, yine bir ramazan ayında Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'nın siyonistlerin postallarıyla kirletilerek, ibadet halindeki Filistinlilere hunharca saldırıda bulunulduğunu belirtti.

Kadın-erkek, genç-ihtiyar ayırt etmeden yapılan bu hunharca saldırıların, Filistinli her kesimin hedef alındığının bir göstergesi olduğunu ifade eden Eryılmaz, şunları söyledi:

"Yirmili yaşlardan yetmişli yaşlara kadar her gün Mescid-i Aksa'ya gelerek, Kubbe-i Sahra'nın avlusunda buluşan ve ibadet eden murabıtlar, yer yer İsrail şiddetine maruz kalmakta, tutuklanmakta ve Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırılmaktadır. İsrail, murabıtları yıldırmak amacıyla gözaltı, uzaklaştırma kararı, Batı Şeria veya Batı Kudüs'e giriş yasağı gibi uygulamalarda bulunmaktadır. Kudüs’ü savunanlar uzaklaştırılıyor. Bütün dünya bilsin ki Müslümanlar olarak Kudüs'ü asla yalnızlığa terk etmeyeceğiz."

Açıklama sırasında tekbirler getirildi, sloganlar atıldı.





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