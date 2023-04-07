Elazığ'da jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da jandarma ilkokul ve ortaokul öğrencilerine trafik kuralları hakkında eğitim verdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkeze bağlı Yünlüce köyü ilkokulu ile ortaokulundaki 80 öğrenciye verilen eğitimde trafik kuralları anlatıldı.

Öğrencilere genel trafik kuralları hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla verilen eğitimde, servis araçlarında uyulması gereken kurallar, emniyet kemeri kullanımının önemi, bisikletlilerin ve yayaların dikkat etmesi gereken kurallar gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

Öğrencilere yönelik bu tür eğitimlerin devam edeceği belirtildi.









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