Elazığ'da depremzede çocuklar için sinema etkinliği

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da yurtlarda kalan depremzede çocuklar için sinema etkinliği düzenleniyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerden Elazığ'a gelen depremzede ailelere İzzet Paşa, Fırat ve Ahmet Kabaklı öğrenci yurtlarında hizmet vermeye devam ediyor.

Kurum bünyesinde faaliyet yürüten gençlik merkezi liderleri ve gönüllüler yurtlarda kalan depremzede çocuklara moral ve motivasyon vermek için çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Bu kapsamda akşam saatlerinde gerçekleştirilmeye başlanan sinema etkinliği ile depremzede çocuklar eğlenceli vakit geçiriyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, bu zor zamanda kapılarını açtıkları yurtların depremzedeler için sıcak yuva olduğunu belirtti.

Depremzede aileleri en iyi şekilde misafir etmeye çalıştıklarını aktaran Eren, "Personellerimiz, gençlik merkezi liderlerimiz ve gönüllülerimiz çocukların yüzünde tebessüm oluşturmak için ve sosyal hayatlarının devamını sağlamak için her gün farklı bir etkinlik gerçekleştiriyorlar." dedi.

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