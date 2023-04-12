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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kebanlı öğrencilerin projesi derece elde etti

AA

Keban ilçesinde Çok Programlı Anadolu Lisesinin hazırladığı proje, TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışmasında bölge birincisi oldu.

Kebanlı öğrencilerin projesi derece elde etti

ELAZIĞ (AA) - Keban ilçesinde Çok Programlı Anadolu Lisesinin hazırladığı proje, TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışmasında bölge birincisi oldu.

Malatya'da gerçekleşen Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin'den okulların yarıştığı bölge finalinde, Keban Çok Programlı Anadolu Lisesi "Akıllı Telefon Bağımlılığı" projesi ile bölge birinciliğini elde etti.

Elektrik elektronik öğretmeni Solunay Duran, yarışmaya sosyoloji alanında katılım sağladıklarını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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