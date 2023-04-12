Kebanlı öğrencilerin projesi derece elde etti

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ELAZIĞ (AA) - Keban ilçesinde Çok Programlı Anadolu Lisesinin hazırladığı proje, TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışmasında bölge birincisi oldu.



Malatya'da gerçekleşen Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin'den okulların yarıştığı bölge finalinde, Keban Çok Programlı Anadolu Lisesi "Akıllı Telefon Bağımlılığı" projesi ile bölge birinciliğini elde etti.



Elektrik elektronik öğretmeni Solunay Duran, yarışmaya sosyoloji alanında katılım sağladıklarını belirtti.



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