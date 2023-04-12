Elazığ Hipodromu açıldı

ELAZIĞ (AA) - Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Elazığ Hipodromu'nda ilk yarış yapıldı.



Yurtbaşı beldesinde 503 dönümlük araziye kurulan ve göl manzaralı olma özelliğini taşıyan Elazığ Hipodromu, törenle açıldı.

Açılış koşusunun ardından hipodrom içerisinde kullanılmayan 2 dönüm alanda oluşturulan bahçede, hasadı yapılan tıbbi aromatik bitkiler, kurulan stantta misafirlere hediye edildi.

TJK Hipodrom Müdürü Mehmet Demirçelik, burada yaptığı açıklamada, hipodromda yarış faaliyetlerinin bugün itibarıyla başladığını söyledi.

Kazasız bir sezon dileyen Demirçelik, "Kasım ayına kadar toplam 49 yarışımız olacak. Sezon boyunca tüm hemşehrilerimizi yarış heyecanını yaşamaya davet ediyoruz. Burada sosyal alanlarımız bizim için çok önemli. Sosyal alanlarımızda ailelerimizi çocuklarıyla ağırlamak istiyoruz. Bu yüzden sosyal alanlarımızı sürekli güncelliyoruz. Tüm hemşehrilerimizi hem yarış heyecanını yaşamaya hem de sosyal alanlarımızdan faydalanmaya bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hipodromda tıbbi aromatik bahçelerinin olduğunu ifade eden Demirçelik, "Hipodromumuza binlerce çocuk geliyor. Bu çocuklara tarımın önemini anlatmak, tarım konusunda bilinçlendirmek ve farkındalık yaratmak için yaptık. Şimdi bu bahçede hasat ettiğimiz ürünleri gelen misafirlerimize hediye ediyoruz." diye konuştu.



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