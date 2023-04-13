Keban'da depreme karşı yıkılan lisenin yerine yenisi yapılacak

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ELAZIĞ (AA) - Keban ilçesinde depreme karşı Çok Programlı Anadolu Lisesi yıkıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan ihalenin ardından yıkımı gerçekleştirilen lisenin yerine yenisi yapılacak.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Emül, "Depreme dayanıklı olmaması nedeniyle yıkılıp yeniden yapılmasına karar verilen lisenin ihale ve sözleşme işlemleri tamamlanmış ve yer teslimi yapılmıştır. 16 derslikli, güvenli ve donanımlı yeni okul binamız bir yıl içerisinde tamamlanarak teslim edilecektir." dedi.

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