Elazığ'da sağanak etkili oldu

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte etkili olan sağanağın ardından bazı cadde ve sokaklar ile alt geçitlerde su birikintileri oluştu.

Su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Sağanağa hazırlıksız yakalanan yayalar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, kent genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyururken, ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan, kuvvetli rüzgar nedeniyle baca gazı zehirlenmeleri gibi risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunmasını istedi.





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