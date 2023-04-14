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Elazığ'da bağımsız milletvekili adayı Ali Özcan adaylıktan çekildi

AA

Elazığ'da bağımsız milletvekili adayı Ali Özcan adaylıktan çekildi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde bağımsız milletvekili adayı olan Ali Özcan, adaylıktan çekildiğini açıkladı.

CHP İl Başkanlığında yapılan basın toplantısında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, bağımsız milletvekili adaylığından çekilen Ali Özcan'a teşekkür etti.

Ağbaba, "Öncelikle kendi içimizde bütünleşip güçleneceğiz. Türkiye'nin bütün kesimleri var içerimizde. Türkiye'nin geleceği kardeşliği için bir aradayız. Parti içinde bu birlikteliği sağlamak bizim için çok değerli." diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel de önemli bir seçim sürecinin yaşandığını belirtti.

26. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Ali Özcan ise bağımsız milletvekili adaylığından çekildiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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