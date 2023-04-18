Keban'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

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ELAZIĞ (AA) - Keban ilçesinde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Tarihi Yusuf Ziya Paşa Camisi'nde sandukasından çıkarılan Sakal-ı Şerif, dua ve salavatlarla ziyarete açıldı.

Yusuf Ziya Paşa Cami ve Külliyesi İmamı Mehmet Özdemir, AA muhabirine, Sakal-ı Şerif'i bu yıl da çok sayıda kişinin ziyaret ettiğini söyledi.



Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği bilgiye göre, Türkiye'de toplam 1818 adet Sakal-ı Şerif bulunduğunu belirten Özdemir, "Bunlardan 422'si İstanbul'da, 153'ü Bursa'da, 98'i İzmir'de, 87'si Yozgat'ta, 83'ü Balıkesir'de, diğerleri de farklı illerimizde muhafaza edilmektedir." dedi.





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