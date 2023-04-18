Matematik yarışmasında başarılı olan 2 kardeş ve kuzenlerinin hedefi bilim insanı olmak

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ’ın Sivrice ilçesinde yaşayan ve çevrim içi katıldıkları Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda birincilik elde eden ilkokul öğrencisi 2 kardeş ve kuzenleri bilim insanı olmayı hedefliyor.

Elazığ Bilim ve Sanat Merkezi'nde okuyan 4. sınıf öğrencisi Muhammed Bahçeci ile 2. sınıfta okuyan kız kardeşi Meryem Bahçeci ile kuzeni Asya Öztürk, öğretmenlerinin tavsiyesi üzerine Kanada merkezli, çevrim içi olarak düzenlenen ve 6 etaptan oluşan Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'na katıldı.

Öğrencilerden Meryem Bahçeci, kategorisinde katıldığı yarışmanın 5 etabında birincilik, Öztürk 5 etabın 3’ünde birincilik, Muhammed Bahçeci de 5 etabın 2'sinde birincilik elde etti.

Mayıs ayında yapılacak olan 6. etap yarışmasına katılacak olan öğrenciler, gelecekte bilim insanı olmak istiyor.

Meryem Bahçeci, AA muhabirine, ilk defa katıldığı yarışmada birincilik elde ettiği için çok mutlu olduğunu belirtti.

Matematiği çok sevdiğini ifade eden Bahçeci, "Öğretmenin tavsiye ettiği için yarışmaya katıldım, sorularda biraz zorlandım ancak 5 etapta da birinci oldum." dedi.

Öztürk ise okul derslerinin yanı sıra satranç gibi akıl ve zeka oyunlarıyla da kendini geliştirmeye çalıştığını aktararak, “Sorular birazcık zordu ama düzenli ders çalıştığım için başardım, bilim insanı olmayı hedefliyorum." diye konuştu.

Muhammed Bahçeci de yarışmanın daha çok çalışmak noktasında kendisini motive ettiği aktararak, son etapta da birinci olmak istediğini aktardı.



Baba Ümit Bahçeci, uluslararası online düzenlenen yarışmada çocuklarının ve yeğeninin elde ettiği başarıyı önemsediklerini, yarışmanın özellikle bilime olan ilgilerinin artmasına vesile olduğunu dile getirdi.

Yarışmanın son etabı için daha bir gayretle çalıştıklarını aktaran Bahçeci, şöyle devam etti:

"Çocuklar düzenli ve sistemli çalışarak başarıyı elde ediyorlar, bu şekilde daha iyi sonuçlara ulaşıyorlar. Yarışma 6 etaptan oluşuyor ve her etabın belirli bir zaman aralığına yayılmış olması çocuklar ders çalışma motivasyonunu daha da arttırıyor. Yarışmanın son etabı mayıs ayında. İnşallah onda da başarılı olacaklar."





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