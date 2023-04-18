Matematik yarışmasında başarılı olan 2 kardeş ve kuzenlerinin hedefi bilim insanı olmak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Matematik yarışmasında başarılı olan 2 kardeş ve kuzenlerinin hedefi bilim insanı olmak

AA

Matematik yarışmasında başarılı olan 2 kardeş ve kuzenlerinin hedefi bilim insanı olmak

ELAZIĞ (AA) - Elazığ’ın Sivrice ilçesinde yaşayan ve çevrim içi katıldıkları Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda birincilik elde eden ilkokul öğrencisi 2 kardeş ve kuzenleri bilim insanı olmayı hedefliyor.

Elazığ Bilim ve Sanat Merkezi'nde okuyan 4. sınıf öğrencisi Muhammed Bahçeci ile 2. sınıfta okuyan kız kardeşi Meryem Bahçeci ile kuzeni Asya Öztürk, öğretmenlerinin tavsiyesi üzerine Kanada merkezli, çevrim içi olarak düzenlenen ve 6 etaptan oluşan Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'na katıldı.

Öğrencilerden Meryem Bahçeci, kategorisinde katıldığı yarışmanın 5 etabında birincilik, Öztürk 5 etabın 3’ünde birincilik, Muhammed Bahçeci de 5 etabın 2'sinde birincilik elde etti.

Mayıs ayında yapılacak olan 6. etap yarışmasına katılacak olan öğrenciler, gelecekte bilim insanı olmak istiyor.

Meryem Bahçeci, AA muhabirine, ilk defa katıldığı yarışmada birincilik elde ettiği için çok mutlu olduğunu belirtti.

Matematiği çok sevdiğini ifade eden Bahçeci, "Öğretmenin tavsiye ettiği için yarışmaya katıldım, sorularda biraz zorlandım ancak 5 etapta da birinci oldum." dedi.

Öztürk ise okul derslerinin yanı sıra satranç gibi akıl ve zeka oyunlarıyla da kendini geliştirmeye çalıştığını aktararak, “Sorular birazcık zordu ama düzenli ders çalıştığım için başardım, bilim insanı olmayı hedefliyorum." diye konuştu.

Muhammed Bahçeci de yarışmanın daha çok çalışmak noktasında kendisini motive ettiği aktararak, son etapta da birinci olmak istediğini aktardı.

Baba Ümit Bahçeci, uluslararası online düzenlenen yarışmada çocuklarının ve yeğeninin elde ettiği başarıyı önemsediklerini, yarışmanın özellikle bilime olan ilgilerinin artmasına vesile olduğunu dile getirdi.

Yarışmanın son etabı için daha bir gayretle çalıştıklarını aktaran Bahçeci, şöyle devam etti:

"Çocuklar düzenli ve sistemli çalışarak başarıyı elde ediyorlar, bu şekilde daha iyi sonuçlara ulaşıyorlar. Yarışma 6 etaptan oluşuyor ve her etabın belirli bir zaman aralığına yayılmış olması çocuklar ders çalışma motivasyonunu daha da arttırıyor. Yarışmanın son etabı mayıs ayında. İnşallah onda da başarılı olacaklar."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Keban'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
YEREL HABERLER Keban'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
Elazığ'da 2 firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Elazığ'da 2 firari hükümlü yakalandı
Elazığ'da 'zimem defteri' geleneği; mahalle mahalle gezip, borç kapatıyor
YEREL HABERLER Elazığ'da 'zimem defteri' geleneği; mahalle mahalle ...
Elazığ'da 84 deprem konutu için kura çekildi
YEREL HABERLER Elazığ'da 84 deprem konutu için kura çekildi
Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında 11 tutuklama
YEREL HABERLER Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında 11 tutuklama
Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 ...
Elazığ'da kocasından 4 aydır haber alamayan kadının darbedildiği iddiası
YEREL HABERLER Elazığ'da kocasından 4 aydır haber alamayan kadının ...
Keban Belediye Başkanı Atlı iftarda muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Keban Belediye Başkanı Atlı iftarda muhtarlarla bir ...
Lojmanı olmayan camiye 3 yıldır imam gelmedi
YEREL HABERLER Lojmanı olmayan camiye 3 yıldır imam gelmedi
Keban Kaymakamı Ardıç, şehit yakınları ve gazilerle iftar programında bir araya geldi
YEREL HABERLER Keban Kaymakamı Ardıç, şehit yakınları ve gazilerle ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.