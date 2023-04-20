Şehit polis memuru Musa Keskin Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı

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ELAZIĞ (AA) - Adana'da trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Musa Keskin'in cenazesi memleketi Elazığ'da toprağa verildi.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Ceyhan ilçesi Dutlupınar Mahallesi'nde gece meydana gelen trafik kazasına müdahale ederken iki aracın çarpması sonucu şehit olan 53 yaşındaki Keskin'in cenazesi Adana Emniyet Müdürlüğündeki törenin ardından Elazığ'a getirildi.

Şehit Keskin için Seyda Molla Bahri Camisi'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

İl Müftüsü İrfan Üstündağ tarafından kıldırılan cenaze namazı ve yapılan duanın ardından şehidin naaşı Harput Polis Şehitliği'nde defnedildi. Törende şehidin ailesi ve yakınları gözyaşı döktü.

Törene Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Elazığ Valisi Ömer Toraman, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, AK Parti Elazığ Milletvekili Adayları Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı, kurum ve kuruluş yetkilileri, şehidin mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Ceyhan ilçesi Dutlupınar Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasına müdahale için bölgeye yönlendirilen ekipteki Musa Keskin'e (53) önce A.C.Ç. idaresindeki 80 FV 377 plakalı otomobil, yola savrulması sonucu da daha sonra M.O. yönetimindeki 06 BC 2401 plakalı otomobil çarpmıştı.

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