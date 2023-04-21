Elazığ Valisi Toraman, depremzedeler ve Ahıska Türkleri ile bayramlaştı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ Valisi Ömer Toraman, kentte misafir edilen depremzedeler ile Ahıska Türklerinin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Toraman, eşi Neşe Toraman ile 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya ve Adıyaman gibi illerden gelip öğrenci yurtlarında misafir edilen depremzedeleri ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti.

Depremzede ailelerle sohbet eden Toraman, daha sonra Dışişleri Bakanlığı organizasyonuyla Rusya ile savaşın devam ettiği Ukrayna'dan tahliye edilerek Valilik koordinasyonunda Aşağıdemirtaş Geçici Konaklama Merkezi'ne yerleştirilen Ahıska Türkü aileleri ziyaret etti.

Ahıska Türkleri ile bayramlaşan Toraman'a ziyaretinde, Ahıska Türkü gençler şiir dinletisi sundu.

Toraman, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte ramazan ayını huzur içerisinde geçirdiklerini, bayrama ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Depremzede vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasında büyük gayret gösterdiklerini ifade eden Toraman, "Bu bayramı yine birlik, beraberlik ve huzur içerisinde idrak etmeye çalışıyoruz. Bu zor zamanlarda yardımlaşma ve dayanışma en üst seviyede, sağ olsun milletimiz 6 Şubat'tan itibaren büyük bir seferberlikle kenetlendi. Elazığlı bütün hemşerilerimize depremden etkilenen illere yapmış oldukları yardımlar ve göstermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Vali Toraman, bayramlaşma programı kapsamında Gazi Huzurevi’nde kalan yaşlılar ile depremler nedeniyle evleri ağır hasar gördüğü için Kırklar Mahallesi konteyner kentte misafir edilen Elazığlı depremzedelere de ziyarette bulundu.

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