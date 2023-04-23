Elazığ'da otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kızılay Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde, Y.G. yönetimindeki 34 RT 0306 plakalı otomobil, Mehmet Susalan'ın (70) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, elektrikli bisikleti kullanan Susalan olay yerinde yaşamını yitirdi.
Susalan'ın cesedi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü. Otomobil sürücüsü Y.G. gözaltına alındı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.