Elazığ'da komşular arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da komşular arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Yeni Mahalle Akyıldız Sokak'ta komşu iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, av tüfeği, bıçak ve sopaların kullanılması sonucu 4 kişi yaralandı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede boş fişekler bulundu.

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