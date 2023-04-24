Elazığ'da komşular arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da komşular arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.
Yeni Mahalle Akyıldız Sokak'ta komşu iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda, av tüfeği, bıçak ve sopaların kullanılması sonucu 4 kişi yaralandı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede boş fişekler bulundu.