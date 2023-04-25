Elazığ'da 8 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirildi

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen operasyonda 8 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, kentte uyuşturucu imalatı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, S.D'nin uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı.

Takibe alınan şüphelinin bulunduğu araç ekiplerce durduruldu.

Araçta yapılan aramada 8 kilo 700 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.D'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.





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