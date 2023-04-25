Elazığ'da öğrencilere 300 bin kitap desteği

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ELAZIĞ (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Elazığ'a gönderilen 36 çeşitten oluşan 300 bin kitap öğrencilere dağıtılmaya başlandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, AA muhabirine, Elazığ'da ortaöğretim düzeyinde öğrencilere sınavlara hazırlık için kitapların dağıtımını yaptıklarını söyledi.

İlk duraklarının Cemil Meriç Fen Lisesi olduğunu ifade eden Yiğit, ülke genelinde de 23 milyon kitabın dağıtılacağını belirtti.

Öncelikli olarak depremden etkilenen 11 ilde kitapların dağıtılmaya başladığını ifade eden Yiğit, "Öğrencilerimize bu kitaplara erişimini inşallah çok kısa bir sürede tamamlayacağız. Bir nebze de olsa öğrencilere desteğimiz olacak." dedi.

Devletin gereken tüm desteği öğrencilere verdiğini anlatan Yiğit, kitapların öğrencilere ciddi bir katkısı olacağını kaydetti.



Kitap alan öğrencilerden Osman Emre Ekici de zor bir süreçten geçtiklerini belirterek, "Devletimiz bize destek verdiği için teşekkür ediyorum. Buna çok ihtiyacımız vardı." diye konuştu.



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