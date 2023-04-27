Keban Belediyesince larva öncesi ilaçlama çalışması başlatıldı

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ELAZIĞ (AA) - Keban Belediyesi tarafından havaların ısınmaya başlaması nedeniyle sinek, sivrisineklere karşı larva ile mücadele çalışmaları başlatıldı.

Belediye ekipleri haşere, sivrisinek ve kara sineklere karşı ilçede pis su geçiş noktalarında, sulama kanallarında, dere yataklarında ilaçlama yapıyor.

Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, yaptığı açıklamada, insan sağlığını ön planda tuttuklarını belirterek, yaz aylarında sinek, sivrisinek ve haşerelerin artmaması ve çoğalmasının önlenmesi için şimdiden mücadeleye ağırlık verdiklerini söyledi.

Belediye olarak haşere ilaçlamalarında doğal dengeyi gözeterek, çevre ve insan sağlığına zararsız biyolojik ürünleri tercih ettiklerini ifade eden Atlı, "Larva ilaçlaması yapıyoruz. Verimli şekilde ilaçlama yapmaya çalışıyoruz." dedi.





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