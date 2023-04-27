Keban ilçesinde "Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantısı" yapıldı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Keban ilçesinde "Köylere Hizmet Götürme Birliği Genel Kurul Toplantısı" gerçekleştirildi.

Öğretmenevinde Keban Kaymakamı Yasin Ardıç başkanlığında yapılan toplantıya, İl Genel Meclisi üyeleri Muzaffer Bulut ve Veysel Fırat, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Samet Bayir ve 30 köy muhtarı katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından birliğin 2022 yılı gelir ve giderleri oylanarak, kabul edildi.

Daha sonra üye seçimi yapıldı.



Kaymakam Ardıç, bu yıl köylerin içme suyu ve altyapı çalışmalarına önem vereceklerini, köylere daha fazla hizmet götürülmesi için çalışacaklarını belirterek, yeni seçilen birlik üyelerini tebrik etti.







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