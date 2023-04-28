Baskil'de deneme sınavı yapıldı

ELAZIĞ (AA) - Baskil ilçesinde sınavlara hazırlanan öğrencilere yönelik deneme sınavı yapıldı.



Baskil Kaymakamlığının koordinesinde aynı anda bütün okullarda deneme sınavı gerçekleştirildi.

Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı, sınavlara hazırlanan öğrencilere yönelik düzenledikleri deneme sınavlarının sürdüğünü belirterek, şöyle konuştu:



"Öğrencileri gerçek sınavlara hazırlayan LGS ve TYT deneme sınavı serisinin ikincisini gerçekleştirildik. Öğrencilerin bilgi, beceri ve zaman kullanımını ölçmeyi sağlayan en önemli fırsat olan ortak deneme sınavları yapıyoruz. 10 okulda uyguladığımız deneme sınavına öğrencilerimizin katılımı ve ilgisi oldukça yüksektir. Yatırımların en büyüğü eğitime yapılandır. Ayrıca öğrencilerimize kırtasiye ve kaynak desteklerimiz de aralıksız devam ediyor. Emeği geçen öğretmenlerimize ve görevlilere teşekkür ederim."

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