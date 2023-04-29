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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da tavuk işletme fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Aksaray Mahallesi'nde bulunan tavuk işletme fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangında, fabrikada hasar oluştu.







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