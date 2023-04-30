Minik hafızlar robotik ve kodlama atölyesinde geleceğin teknolojilerini öğreniyor

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da hayata geçirilen "Minik Hafızlar El-Cezeri’nin İzinde Projesi" kapsamında kurulan robotik ve kodlama atölyesinde imam hatip okulu öğrencileri eğitim görüyor.

Elazığ Hafızlık Eğitimi Derneği tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde hazırlanan ve İçişleri Bakanlığınca desteklenen proje ile Elazığ Hafız İmam Hatip Ortaokulunda bu yıl robotik ve kodlama atölyesi oluşturuldu.

Atölyede okuldaki 150 öğrenci, akademik ve hafızlık eğitiminin yanı sıra bilgisayar, tablet, yapay zeka destekli robotlar ve 3D yazıcı gibi donanımlarla temel seviyede kodlamayı teorik ve uygulamalı olarak öğreniyor.

Projeyle öğrencilerin tasarım odaklı ve analitik düşünme yeteneklerinin ve üretkenliklerinin geliştirilmesi, motor becerilerinin hızlandırılması, takım çalışmasını benimsemeleri, bilişim ve bilgi teknolojilerine yatkınlıklarının artırılması amaçlanıyor.

Proje koordinatörü öğretmen Deniz Özger, AA muhabirine, atölyedeki eğitime heyecanla katılan öğrencilerin bilim ve teknolojiye büyük ilgi duyduğunu gördüklerini söyledi.

Gelişmiş ülkelerde bu tür eğitimlerin okul öncesinde verilmeye başlandığını anlatan Özger, şöyle konuştu:

"Atölyede hem kodlamayı sevdirmek ve kodlamaya alıştırmak hem de bu konudaki hayalleri gerçeğe dönüştürmek amacıyla eğitimler düzenleniyor. Burada aldıkları eğitim sonucunda öğrencilerimizin problem çözme, analitik düşünme ve algoritma beceresi büyük oranda gelişiyor."

Öğrencilerden Ahmet Taha Yümlü, bilim ve teknolojiye ilgi duyduğunu belirterek hafızlık eğitiminin yanı sıra yapay zeka ve robotik kodlama eğitimi aldığı için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Atölyede eğlenerek öğrendiklerini dile getiren Yümlü, "Eğitimin sonunda kodlamayla alakalı iyi bir yere geleceğimi düşünüyorum." dedi.

Yümlü, bu konuda Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ı örnek aldığını belirterek bir gün kendisiyle de tanışmak istediğini söyledi.

- "Atölyemiz çok güzel"

Feyzanur Eroğlu da robotik kodlama atölyesine ilgiyle katıldığını anlatarak atölyede birçok uygulama yaptıklarını belirtti.

Eroğlu, "Atölyemiz çok güzel. Burada birçok uygulama yapıyor, kendi oyunlarımızı tasarlıyoruz. Hem hafız olup hem de bilim insanı olma yolundayız. Burada vaktimiz çok güzel geçiyor. Hem hafızlık hem de robotik kodlama eğitimi görüyoruz." dedi.

Okul müdürü Kenan Şeker de bilişim çağında öğrencilerde analitik ve eleştirel düşünme, problem çözme ve tasarım odaklı düşünme gibi özelliklerin olması gerektiğini vurgulayarak robotik ve kodlama atölyesi sayesinde öğrencilerin bu becerileri almaya başladığını kaydetti.

Elazığ Hafızlık Eğitimi Derneği Başkanı Cumali Ayyıldız da projenin hayata geçmesinde kendilerine destek veren Bakanlığa teşekkür ederek "Yaklaşık 300 bin liralık bir proje. Bu projeyle öğrencilerimiz hem robotik kodlama hem analitik düşünme hem de teknolojiye olan meraklarını giderme noktasında açıklarını kapattı." ifadelerini kullandı.

















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