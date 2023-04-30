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Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un Elazığ'daki ilk teslimatı gerçekleşti

AA

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un Elazığ'daki ilk teslimatı gerçekleşti

ELAZIĞ (AA) - Togg'un ilk akıllı cihaz modeli T10X, Elazığ'daki ilk kullanıcısına teslim edildi.

Kula rengi aracını büyük bir heyecanla teslim alan Turgay Akgün, Elazığ'da ilk test sürüşünü gerçekleştirdi. Vatandaşlar da aracı ilgiyle inceledi.

Akgün, AA muhabirine, Türkiye'nin gururu akıllı cihazını teslim almanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadığını belirtti.

Togg'un beklentilerinin de üstünde bir araç olduğunu ifade eden Akgün, "Togg hakikaten bir otomobilden çok daha fazlası. Bunu bizim insanımız, mühendislerimiz yaptı. Gece gündüz demeden çalışan tüm TOGG çalışanlarını yürekten kutluyoruz ve onlara teşekkür ediyoruz. Yol tutuşundan tutun konforuna kadar bizden biri. Tamamıyla bizim kültürümüzü ve değerlerimizi yansıtan bir ürünümüz. Müthiş yol tutuşu ve konforu var." dedi.

TOGG'un resmi Twitter hesabından 28 Nisan'da yapılan paylaşımda, "Kula Elazığ'a, Anadolu Adana'ya doğru yola çıktı. Bu hafta sonu Adana, Bursa, Elazığ, Isparta, İstanbul, İzmir ve Kocaeli'deki ilk kullanıcılarımızın evlerine akıllı cihazlarını teslim edeceğiz." ifadelerine yer verilmişti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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