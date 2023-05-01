Elazığ'da eşini öldüren sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapsin gerekçesi açıklandı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da boşanma aşamasında olduğu eşinin boğazını bıçakla keserek öldüren ve kayınvalidesini yaralayan tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme, kararın gerekçesini açıkladı.

1. Ağır Ceza Mahkemesi, 9 Haziran 2020'de sanık Ali Alkılınç'ın (43) eşi Aslıhan Alkılınç'ı (34) kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile kayınvalidesi Şule B'yi (56) kasten öldürmeye teşebbüs ve konut dokunulmazlığının ihlali suçundan 14 yıl hapis cezasına mahkum edilmesine ilişkin gerekçeli kararını geçtiğimiz hafta tamamlayarak, taraflara tebliğ etti.

Mahkemece hazırlanan 18 sayfalık gerekçeli kararda, iddianame, sanık Ali Alkılınç ve katılan Şule B'nin savunmaları, tanık beyanları ve esas hakkındaki mütalaaya yer verildi.

Kararın gerekçesinde, suç tarihinde sanık Alkılınç'ın kendisini 112 görevlisi olarak tanıtıp kayınvalidesinin evine zorla girerek önce kayınvalidesini ve ardından eşini bıçakladığı, evde bulunanların direnmesi ve komşuların araya girmesiyle evden uzaklaşmak zorunda kaldığının tanık ve katılan beyanlarıyla sabit olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

Sanığın kasten öldürme suçunu tasarlayarak işlediğine dair iddia bakımından yapılan değerlendirmede, sanığın internetten "aldatan eşini öldürme cezası" ve "gözlerini kör edenin cezası" konularını araştırdığı, olaydan 10 gün önce ise "ceza indirimi hastalık" ve "hangi hastaların cezai ehliyeti yoktur" şeklinde aramalar yaptığının bilirkişi raporuyla tespit edildiği ancak olaydan 4 gün önce sanığın bıçak zoruyla maktulü aracına kilitlediği halde öldürmeye yönelik eylemde bulunmadığından internet aramalarının gerekçe gösterilerek sanığın eylemi tasarlayarak gerçekleştirdiğinin kabul edilemeyeceğine yer verildi.

Sanığın suç tarihinde ise internetten "Faruk düz duvara tırmanan, binaya nasıl tırmanılır" şeklinde aramalar yaptığının tespit edildiği ve 112 görevlisi olduğu yalanıyla katılanın evine girerek planını suç tarihinde netleştirdiğinin anlaşıldığı ifade edildi.

Haksız tahrik bakımından yapılan değerlendirmede ise sanığın beyanlarında maktulün kendisini R.B. isimli şahısla aldattığının bu sebeple aralarında husumet bulunduğunu savunduğunu, sanığın bu iddiasının tanıklar tarafından kabul edilmediği ve iddianın ispatlanamadığı, sanığın eylemini maktulün iddia ettiği ilişkisini öğrendikten ve boşanma davası açıldıktan 2 yıl sonra gerçekleştirdiğinden bu iddianın haksız tahrik şartları oluşturmayacağı aktarıldı.

Gerekçeli kararda, sanığın eylemini gerçekleştirme biçimi, kullandığı silahın öldürme sonucunu ortaya çıkarmaya elverişli olması, maktul ve katılana karşı tehdit, hakaret, yaralama eylemlerini uzun bir süre devam ettirmiş olması, sanığın savunmaları, olaydan önceki ve sonraki hareketleri bir arada değerlendirildiğinde sanığın suç tarihinde maktul ve katılanı öldürmek niyetiyle Şule B'nin ikametine gittiğinin anlaşıldığı aktarıldı.

Kararda, şu değerlendirmeye yer verildi:

"Sanık Ali Alkılınç'ın üzerine atılı maktule yönelik 'eşe karşı kasten öldürme', suçunu işlediği tüm dosya kapsamındaki delillerden sabit olduğundan 'ağırlaştırılmış müebbet hapis', Şule B'ye yönelik 'kasten öldürme' suçunu işlediği ancak eylemi teşebbüs aşamasında kaldığından meydana gelen zararın niteliği ve tehlikenin ağırlığı göz önünde bulundurularak 12 yıl hapis ve konut dokunulmazlığının ihlali suçunu silahla işlediği anlaşıldığından 2 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına, aldığı ceza miktarı ile kaçma şüphesinin bulunması nazara alınarak hükmen tutukluluk halinin devamına, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolu maktule karşı eylemi sebebiyle verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası hakkında resen istinaf yolu açık olmak üzere oybirliğiyle verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı."

- Olay

Elazığ'da 9 Haziran 2020'de boşanma aşamasında olduğu eşinin yaşadığı kayınvalidesinin evine giden Ali Alkılınç, eşi ve kayınvalidesi Şule B. ile tartışmaya başlamış, tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Ali Alkılınç, eşini boğazından araya giren kayınvalidesini ise bacağından bıçaklamış, bu sırada kayınvalide Şule B. de damadını bıçakla sırtından ve göğsünden yaralamıştı.

Yaralı anne ve kızı ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne, Ali Alkılınç ise Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmış, Aslıhan Alkılınç müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.





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