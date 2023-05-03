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Elazığ'da "Geri Dönüşüm Parkı"na zarar verilmesine vatandaşlar tepkili

AA

Elazığ'da "Geri Dönüşüm Parkı"na zarar verilmesine vatandaşlar tepkili

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da belediyenin hizmete açtığı "Geri Dönüşüm Parkı"ndaki oyun ve oturma gruplarına zarar verilmesi tepkiye neden oldu.

Elazığ Belediyesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi'nde 11 bin 812 metrekare alan üzerinde çevresel sürdürebilirliğe ve çevre bilincini yaygınlaştırmaya katkı sağlamak amacıyla oluşturulan ve yeni hizmete sunulan parkta bazı oyun ve oturma gruplarına kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce zarar verildi.

Atık hurda, metal, plastik, tahta gibi malzemelerden oyun grupları, varillerden koltuk, konteynerden kafe, ağaç kütüğünden masa, otomobil lastiğinden salıncak ve tahterevalli yapılan, macera parkuru bulunan, metalden figürlerin yer aldığı parka zarar verilmesine vatandaşlar tepkili.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince kırılan oyun ve oturma gruplarının yenilenmesi için çalışma başlatıldı.

Zanlıların yakalanması için polis ekiplerinin başlattığı çalışma sürüyor.

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, parka zarar verenlere tepkisini, "Ne yaptı bu park size? Çocuklarımız için gece gündüz demeden emek ve alın teriyle yapılan bu hizmete ne sebeple zarar verirsiniz? Anlam veremiyorum." ifadeleriyle dile getirdi.

Kentte yaşayan bazı vatandaşlar da sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla parka zarar verenlere tepki gösterdi.

- "Birçok şeyi kırıp, parçalamışlar"

Mahalle sakinlerinden Hatice Ayaz, AA muhabirine, yeni hizmete açılan parkın mahalleye renk kattığını, ailelerin, çocukların ve gençlerin buraya gelip güzel vakit geçirdiğini söyledi.

Ayaz, parka zarar verildiğini gördüklerinde üzüldüklerini dile getirerek, "Mahallemiz için çok güzel bir park yapıldı. Parka zarar verilmesine çok üzüldük. Yazık, o kadar emek verildi, büyük uğraşlarla bizler için yapıldı. Niye böyle yaptılar anlamadık." dedi.

Merve Doğan ise insanların güzel vakit geçirmek için geldiği parka zarar verilmesinin hiçbir açıklamasının olamayacağını kaydetti.

Doğan, "Buraya sürekli arkadaşlarımızla okuldan çıktıktan sonra geliyoruz, oturuyoruz, salıncakta sallanıyorduk. Son geldiğimizde gördük ki birçok şeyi kırıp parçalamışlar." diye konuştu.

İlayda Binay da herkesin faydalanması için yapılan parka zarar verenleri kınadığını ifade etti.




Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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