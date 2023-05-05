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Elazığlı milli atlet, hem olimpiyat barajı için çalışıyor hem sporcu yetiştiriyor

AA

Elazığlı milli atlet, hem olimpiyat barajı için çalışıyor hem sporcu yetiştiriyor

ELAZIĞ (AA) - SUAT ÖZTÜRK - Elazığlı milli atlet Hasan Turğut (30), 2024 Paris Olimpiyatları'na katılabilme yolunda hazırlıklarını sürdürüyor.

Elazığ'da 12 yaşındayken ablası Duygu Turğut Boyan'dan etkilenerek başladığı atletizmde 3 Balkan ve 10 Türkiye şampiyonluğu kazanan Hasan Turğut, bu spora profesyonel olarak devam ederken, genç sporcuların yetişmesi için de çalışıyor.

Elazığ Gençlik ve Spor Kulübüne transfer olan Turğut, burada hem antrenmanlarını sürdürüyor hem de kendisi gibi üst düzey atletler yetiştirmek için sporculara eğitim veriyor.


- Turğut: "Sporcuları yarışmalara hazırlıyorum"

Hasan Turğut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2006'da başladığı atletizme 17 yıldır devam ettiğini, henüz ilk yılında elde ettiği başarılardan sonra hemen milli takıma girdiğini dile getirdi.

Spora ablasını örnek alarak başladığını anlatan Turğut, Türkiye'nin çeşitli kulüplerinde yarıştığını, şimdi de çalışmalarını Elazığ'da sürdüğünü belirtti.

Bulunduğu kulüpte 7 öğrencisi de olduğunu ifade eden milli atlet, 6 aydır yarışmalara hazırladığı sporcuların kısa sürede iyi seviyeye geldiğini bildirdi.

Sporcularını Türkiye Şampiyonası'na hazırladığını aktaran Turğut, gençlerin milli takıma girebilmeleri için mücadele ettiklerini anlattı.

Hedeflerinin 2024 Paris Olimpiyatları'na katılmak olduğunu kaydeden Turğut, "Amacım olimpiyat barajını geçebilmek. Olimpiyatlarda ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. O yüzden sporcularımla olimpiyat altyapısına hazırlık yapıyoruz." diye konuştu.

Turğut, haftalık 100 kilometreyi bulan bir antrenman periyodu izlediklerini aktardı.


- Doğan: "Sürekli antrenman yapıyoruz"

Sporculardan 15 yaşındaki Utku Doğan, 6 ay önce beden eğitimi öğretmeni olan annesinin yönlendirmesiyle spora başladığını söyledi.

Kısa sürede Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandığını kaydeden Doğan, "Sürekli antrenman yapıyoruz. İzmir'de yapılacak olan Liseler Türkiye Atletizm Şampiyonası Finalleri'ne katılmaya hak kazandım." ifadelerini kullandı.

Genç atletlerden Yusuf Şanlı (15) ise okul dışında kalan vakitlerini spora ayırdığın, yarışmalarda derece yapınca daha da motive olduğunu dile getirdi.

Spor sayesinde yaşıtları karşısında kendini daha güçlü hissettiğini kaydeden Şanlı, "İlk hedefim milli takıma girmek. Daha sonra olimpiyat hazırlık merkezine katılarak ülkemizi ve bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek istiyorum." şeklinde konuştu.


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