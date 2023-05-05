Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Elazığ'da konuştu:

ELAZIĞ (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Siz bu ülkede CHP zihniyetinin iktidarda olduğu bir dönemde ekonominin düzeldiğini hiç gördünüz mü? Tam tersine CHP zihniyeti yokluk, kıtlık, açlık, borç ve bereketsizlik demektir. CHP zihniyetinin iktidar olduğu hiçbir dönemde ekonominin düze çıktığı daha şimdiye kadar görülmemiştir" dedi.

Erbakan, partisinin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği mitingde, ülkenin birlik, bütünlük, ahlak ve maneviyatın korunması için Cumhur İttifakı'nın yanında yer aldıklarını söyledi.

HDP'nin seçimlere girmek için kurduğu Yeşil Sol Parti'nin seçim bildirgesinde okullarda din dersini tamamen kaldıracağının yazıldığını dile getiren Erbakan, CHP Genel Başkan Yardımcısının da Diyarbakır'da, HDP'nin 2019 yılında yayımladığı 11 maddelik tutum belgesini tamamen kabul ettiklerini ve ittifakın protokolü olarak yazdıklarını söylediğini aktardı.

Erbakan, şöyle devam etti:

"Diyanet İşleri Başkanlığını İnanç İşleri Başkanlığı yapacağız, diyanet sadece İslam dinine hizmet eden bir kurum olmayacak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bütün terör operasyonlarını tamamen durduracağız, Suriye'nin kuzeyinden Türk Silahlı Kuvvetleri'ni geri çekeceğiz, yani Suriye'nin kuzeyini PYD'ye teslim edeceğiz.' 7'inci ortağın seçimlere girmek için kurdurduğu partinin seçim bildirgesinden söylüyorum bunları. Sadece bunlar mı, hayır. HDP'nin milletvekili adayları ne diyor, 7'li masanın kazanması halinde 'cezaevlerindeki tutsak arkadaşlarımızı özgürlüğüne kavuşturacağız.' Kim bunlar, PKK'lı teröristler, terör elebaşı Abdullah Öcalan, bunları özgürlüğüne kavuşturacağız diyorlar. Elazığlılar 14 Mayıs'ta bunlara geçit verecek mi, elbette ki vermeyecek."

"7'li masaya destek vermek demek büyük İsrail planına destek olmak demektir." diyen Erbakan, "Ne demek bu, 'özerklik' demek. Selahattin Demirtaş'ın dediği gibi 'eyalet sistemi' demek, Allah vermesin, Türkiye'nin bölünüp parçalanması demek. Bu bölünmenin Kürt kardeşimize de faydası yok. Bu bölünmenin maksadı büyük İsrail planının ekmeğine yağ sürmektir. Türkiye'den, İran'dan, Irak'tan, Suriye'den Kürt kardeşlerimizi kopartacak, arkasından da onları topluca büyük İsrail'e yem yapacak, asıl dertleri bu." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin dünyanın en yüksek faiziyle, yıllık yüzde 10,70 faizle dolar borçlandığını kaydeden Erbakan, şunları söyledi:

"Siz bu ülkede CHP zihniyetinin iktidarda olduğu bir dönemde ekonominin düzeldiğini hiç gördünüz mü? Tam tersine CHP zihniyeti yokluk, kıtlık, açlık, borç ve bereketsizlik demektir. CHP zihniyetinin iktidar olduğu hiçbir dönemde ekonominin düze çıktığı daha şimdiye kadar görülmemiştir. Zaten şimdi de sorulduğu zaman ne diyor, diyor ki 'Londra’dan 300 milyar dolar borç getireceğim.' Ya biz zaten borçtan kurtulmaya çalışıyoruz, sen üstüne bir 300 milyar dolar daha borç getireceğim diyorsun. Bu borcun faizi, geri ödemesi, zam ve vergi olarak yine bu milletin sırtına binecek."

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