Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Elazığ-Diyarbakır kara yolunun 12'nci kilometresinde Ö.K. idaresindeki 23 LA 569 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 23 DG 957 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç şarampole, otomobil ise karşı şeride geçerek yola devrildi.
Kazada, 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kısa süre kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.