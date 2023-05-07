Elazığ'ın modern stadında ilk düdük çaldı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ Stadı, TFF 3. Lig'in 32. haftasında Karbel Karaköprü Belediyespor’un Entegre Solar Elazığspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşma ile kapılarını futbolseverlere açtı.

18 bin 423 seyirci kapasiteli, UEFA standartlarına uygun modern stadyumun hizmete girdiği ilk maçta, TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Entegre Solar Elazığspor ile Karbel Karaköprü Belediyespor karşılaştı.

İlk yarıyı ev sahibi takım Entegre Solar Elazığspor'un 1-0 önde götürdüğü karşılaşma, misafir takım Karbel Karaköprü Belediyespor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Modern stadyumda oynanan ilk karşılaşmaya futbolseverler ilgi gösterdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca kent merkezindeki Kültür Mahallesi'nde bulunan 52 dönüm alanda inşa edilen statta kütüphane, 9 cep salon, halter, bilardo, sabit bisiklet, tekvando, boks, güreş, badminton, havalı silahlar, basketbol ve voleybol gibi branşlarda spor yapılmasına olanak sağlayan çok amaçlı alanlar yer alırken, yanında 2 bin 650 kişi kapasiteli spor salonu, idari bina ile 480 araçlık açık ve kapalı otopark bulunuyor.

Serme çim uygulanan ve 16 farklı spor branşına hizmet edecek donanıma sahip statta 7 gün 24 saat sosyal ve sportif faaliyet uygulanabilecek.

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