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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, Elazığ'da konuştu:

AA

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Çiple ilgili TÜYAR diye bir şirket kurduk ve şirketin ana sorumluluğu Türkiye'deki çip politikasını öncelemek, onunla ilgili çeşitli iş birliği ve yatırımları hayata geçirmek. Çip kılıflama diye ilk adımı TÜYAR şirketimizle beraber burada (Elazığ) atacağız inşallah." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, Elazığ'da konuştu:

ELAZIĞ (AA) - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Çiple ilgili TÜYAR diye bir şirket kurduk ve şirketin ana sorumluluğu Türkiye'deki çip politikasını öncelemek, onunla ilgili çeşitli iş birliği ve yatırımları hayata geçirmek. Çip kılıflama diye ilk adımı TÜYAR şirketimizle beraber burada (Elazığ) atacağız inşallah." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Elazığ'a gelen Demir, Valiliği ziyareti etti.

Ardından Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen toplantıya katılan Demir, yaşanan depremlerin ardından bölgeye yönelik destek ve yardım faaliyetlerinin bir aşaması olarak "İskan ve İstihdam Projesi"ni hayata geçirdiklerini belirtti.

Depremden etkilenen bölgeleri ziyaret ederek, büyük savunma sanayi şirketlerinin kalıcı yatırımlar ve konutları beraberinde inşa edeceği bir süreci başlattıklarını anlatan Demir, her ilde bir yatırım kararını deklare ettiklerini ifade etti.

- "Duvar arkası radar teknolojisi gelişerek devam ediyor"

Demir, şöyle devam etti:

"Dünyada çip meselesinin ne kadar önemli olduğu görüldü. Türkiye'de çip üretimi şimdiye kadar laboratuvar dışında pek yok. Çiple ilgili TÜYAR diye bir şirket kurduk ve şirketin ana sorumluluğu Türkiye'deki çip politikasını öncelemek, onunla ilgili çeşitli iş birliği ve yatırımları hayata geçirmek. Çip kılıflama diye ilk adımı TÜYAR şirketimizle beraber burada atacağız inşallah. Yönetim kurulu başkanlığını yaptığım STM şirketimizin çeşitli ürünleri var. Bunlardan biri Duvar Arkası Radar (DAR) dediğimiz ürün. Uzun zaman önce bu teröre karşı yapılan mücadelede kullanılan, duvar arkasını görüntüleyen, oradaki canlı varlığını tespit eden bir sistemdi. Bir zaman sonra çok ihtiyaç olmadığı için bir kenara bırakılmıştı. Deprem sırasında elimizde bulunan ürünleri deprem bölgesine gönderdiğimizde ürünün ne kadar etkili olduğunu gördük. 30’a yakın vatandaşımızın enkazdan çıkartılmasında ve tespitinde etkili oldu. Bu şu anda savunma sanayi teknolojilerinin, afetle ilgili teknolojilerde kullanılacak ürünler oluşturması açısından önemini gösterdi ve onlarca yeni ürünün hem Türkiye’de hem dünyada kullanılmasının önünü açtı. Bu ürünümüzün Elazığ'da üretilmesiyle ilgili STM şirketimizi harekete geçirmiş olacağız. Bu da ikinci ürünümüz olacak."

- "Bölgedeki insan gücünün kullanılmasından taviz olmayacak"

Demir, ülkenin köklü üniversitelerinden biri olan Fırat Üniversitesi ile işbirliği halinde kentte bir yazılım evi kampüsü oluşturulmasıyla ilgili çalışma başlatacaklarını belirtti.

"HAVELSAN ve STM'nin önderliğini yaptığı, siber güvenlik ve çeşitli simülasyon yazılımlar gibi çok geniş bir alanı kapsayan yazılımlar var." diyen Demir, bu şirketlerin harekete geçireceği ve hedef göstereceği ürünlerle ilgili bir yazılım evi kampüsü oluşturup, burada gençleri yazılıma birebir angaje edeceklerini belirtti.

Demir, "İskan ve İstihdam Projesi" adı altında yapılacak teknoloji yatırımlarıyla belirli özelliklerde konutların da yapılmasını yine bu şirketlerin yükleneceklerini ifade ederek, çalışanların bölgede olmasını ve bu konutlarda iskan edilmesini, konutların da çok nitelikli olmasını hedeflediklerini söyledi.

Oradaki yatırımla ilgili yapılacak istihdamdan o bölgedeki insanların yararlanacağını dile getiren Demir, "Yetkin eleman yeterli sayıda bulunamadığı takdirde yine bölgeden istihdam edeceğimiz kardeşlerimizi belirli bir eğitimden sonra devreye alacağız. Yani bölgedeki insan gücünün kullanılmasından taviz olmayacak." diye konuştu.

Demir, üniversiteli gençlerin 1. ve 2. sınıftan başlayarak savunma sanayi şirketlerinde eğitim almaları, projeleri yakından görmeleri ve ileride istedikleri taktirde istihdam edilmelerine yönelik "Kalfa Programı"nı da uygulamaya devam ettiklerini sözlerine ekledi.

Toplantıya, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Elazığ Valisi Ömer Toraman, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Suat Öztürk, akademisyenler, kurum ve kuruluş yetkilileri katıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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