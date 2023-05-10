Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 3 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan kentte son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 8 kilo 944 gram kubar esrar ve 622 gram toz esrar ele geçirildi, 16 kişi hakkında işlem yapıldı.













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