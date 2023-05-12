Elazığ'da sağanak etkili oldu

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanağın ardından bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Sağanağa hazırlıksız yakalanan yayalar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, kent merkezi ile batı kesimlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu, ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, kuvvetli rüzgar, dolu yağışı ve hortum gibi risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunmasını istedi.

Sağanağın yarın da etkili olacağı tahmin ediliyor.





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