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Elazığ'da kalp hastası yaşlı kadın sağlık ekiplerince sandık başına götürüldü

AA

Elazığ'da kalp hastası yaşlı kadın sağlık ekiplerince sandık başına götürüldü

ELAZIĞ (AA) - Elazığ’da 76 yaşındaki kalp hastası kadın sağlık ekiplerince sandık başına götürülerek oyunu kullandı.

Nailbey Mahallesi Ceren Sokak'taki evinde yalnız yaşayan ve kalp yetmezliği hastalığı bulunan Güllü Baş Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy kullanmak için 112 Acil Çağrı merkezinden yardım talep etti.

Bunun üzerine harekete geçen Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinasyon Merkezi ekipleri evinden aldıkları Baş'ı oyunu kullanacağı Öğretmen Sıdıka Avar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne götürdü.

Yürümekte güçlük çeken Baş, sağlık personeli tarafından sandığın bulunduğu kata çıkarılarak oyunu kullandı.

Oy kullandığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Baş, tüm vatandaşlardan sandığa gitmelerini istedi.

Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörü Dr. Halit Gökalp, tüm seçimlerde olduğu gibi bu seçimde de sandık başına gidemeyen kayıtlı hastalara hizmet verdiklerini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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