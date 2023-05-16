Elazığ'da jandarma ve polis ekipleri helikopter destekli trafik denetimi yaptı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde trafik akışının yoğun olduğu kara yollarında helikopterle denetim yaptı.

Elazığ-Bingöl, Elazığ-Tunceli, Elazığ-Keban, kara yolları ile kent merkezindeki kavşaklar ve trafiğin yoğun olduğu yollarda trafik güvenliğinin sağlanması, meydana gelebilecek kazalarının önüne geçilebilmesi ve yoğunluğun izlenmesi amacıyla yapılan denetime İl Jandarma Komutanı Albay Murat Evren, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Yılmaz İloğlu ve Jandarma Trafik Şube Müdürü Kıdemli Yüzbaşı Uğur Bucak da katıldı.

Denetimde trafik kurallarını ihlal eden sürücüler uygulama noktalarına bildirildi.

Çalışmada 664 araç denetlendi, 13 sürücü hakkında cezai işlem uygulandı.

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