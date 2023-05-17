Keban'da sinek, sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması sürüyor

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ELAZIĞ (AA) - Keban Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sinek, sivrisinek ve haşerelere karşı larva ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekiplerince haşere, sivrisinek ve kara sineklere karşı ilçede pis su geçiş noktalarında, sulama kanallarında, dere yataklarında ilaçlama yapılıyor.

Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, yaptığı açıklamada, insan sağlığını ön planda tuttuklarını belirterek, yaz aylarında sinek, sivrisinek ve haşerelerin artmasını önlemek için mücadeleye ağırlık verdiklerini söyledi.

Atlı, bu çalışmalarda görev alan personele teşekkür etti.











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