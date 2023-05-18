Baskil Kaymakamı Kundakçı'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

ELAZIĞ (AA) - Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Kaymakam Kundakçı mesajında, gençlerin dünyadaki ilerleme yarışında ülkenin en büyük güvencesi, milletin sahip olduğu en büyük zenginlik olduğunu belirtti.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe olan güvenini, “Bütün ümidim gençliktedir" sözüyle dile getirdiğini aktaran Kundakçı, şunları kaydetti:

"İnanıyorum ki fırsat buldukları ölçüde ve kendilerine olan toplumsal güveni fark ettikleri takdirde gençliğimizin başaramayacağı hiçbir şey yok. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyor, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

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