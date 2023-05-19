Keban'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

ELAZIĞ (AA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Keban ilçesinde törenle kutlandı.
Spor salonunda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Murat Keskin, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı, öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.
Tören, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Kaymakam Yasin Ardıç, Belediye Başkan Vekili Öner Tunç ve Keban Cumhuriyet Savcısı Semih Gök tarafından ödüllerin verilmesiyle sona erdi.