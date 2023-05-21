Elazığ'da parkta düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da parkta düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yeni Mahalle Namık Çiftçi Caddesi'ndeki parka gelen bir kişi, iddiaya göre aralarında önceden husumet bulunan bir kişiye pompalı tüfekle ateş açıp, kaçtı.
Saldırıda 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Saldırıda kullandığı pompalı tüfeği ara sokağa atarak kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.