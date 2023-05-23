Elazığ'da kaçak avlanan 1 ton 400 kilogram balık ele geçirildi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde kaçak olarak avlandığı tespit edilen 1 ton 400 kilogram balık ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent merkezinde takibe aldıkları, kaçak balık nakli yaptığı tespit edilen Ş.D'nin bulunduğu aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada kaçak avlandığı belirlenen 1 ton 400 kilogram sazan bulundu.
Ele geçirilen balıklar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, Ş.D'ye "Su Ürünleri Kanunu"na muhalefet suçundan 16 bin 561 lira ceza uygulandı.