Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 1 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, kentte son bir haftada gerçekleştirilen uygulamalarda 803,37 gram kubar esrar, 0,07 gram kokain ve 1,8 gram metamfetamin ele geçirildi, 11 kişi hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı.







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