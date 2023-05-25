Baskil'de dolu etkili oldu

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Baskil ilçesinde dolu etkili oldu.

İlçe merkezi ve bazı köylerde öğle saatlerinde başlayan ve bir süre devam eden sağanak, doluya dönüştü.



Dolu nedeniyle ekili bazı araziler ve kayısı ağaçları zarar gördü.





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