Elazığ'da depremzede çocuklar için bilim şenliği düzenlendi

CHP ile Zafer Partisi arasındaki protokolün detayları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Baskil ilçesinde depremzede çocuklar için bilim şenliği gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerde, TÜBİTAK tarafından çocukların yaşadıkları travmayı atlatmalarına yardımcı olmak üzere yapılan "bilim her yerde" çağrısı üzerine, Fırat Üniversitesince Baskil Meslek Yüksekokulu’nda (MYO) "Birlikte Aşacağız, Bilimle Başaracağız Bilim Şenliği" düzenlendi.

Şenlikte, uzmanlar, çocuklarla oyunlar oynayıp deneyler yaptı.

Proje koordinatörü Doç. Dr. Birol Bulut, 6 Şubat'ta yaşanan depremin büyük bir travmaya sebep olduğunu söyledi.

Çocuklara bilim ve etkinliklerle destek verdiklerini ifade eden Bulut, "Depremden etkilenen çocuklarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Özellikle fen bilimleri, mühendislik, spor, zeka oyunları, müzik, çocuk gelişimi ve okul öncesi atölyelerinde uzman ekibimizle destek oluyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Oktay Karayıl ve Baskil MYO Müdürü Prof. Dr. Niyazi Bulut da katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.