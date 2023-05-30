Elazığ'da sele kapılan 103 küçükbaş hayvan ile 2 eşek telef oldu.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ'da sele kapılan 103 küçükbaş hayvan ile 2 eşek telef oldu

AA

Elazığ'da sele kapılan 103 küçükbaş hayvan ile 2 eşek telef oldu.

Elazığ'da sele kapılan 103 küçükbaş hayvan ile 2 eşek telef oldu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da sele kapılan 103 küçükbaş hayvan ile 2 eşek telef oldu.

Kente genelinde dün etkili olan dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Merkeze bağlı Hıdır Baba köyünde etkili olan dolu ve şiddetli sağanağın ardından meydana gelen selde Aziz Gençoğlu'na ait 50 küçükbaş hayvan ve 2 eşek ile Süleyman Gürbüz'e ait 53 küçükbaş hayvan telef oldu, ahırlarda hasar oluştu.

Köydeki bazı tarım arazileri de dolu ve sağanak nedeniyle zarar gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede hasar tespit çalışması başlattı.

Köy muhtarı Recep Dal, yaptığı açıklamada, sağanağın ardından meydana gelen selde köyde besicilik yapan Gençoğlu ve Gürbüz'e ait 103 küçükbaş hayvan ile 2 eşeğin telef olduğunu belirtti.

Şiddetli sağanak yağışın bölgedeki 3 bin dönüm arpa ve yem bitkisi ekili tarım arazisinde de zarara neden olduğunu ifade eden Dal, bir kısım köy yollarının da selden zarar gördüğünü sözlerine ekledi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ'da otomobil ile çarpışan motosikletteki kurye yaralandı
YEREL HABERLER Elazığ'da otomobil ile çarpışan motosikletteki kurye ...
Elazığ´da sağanak etkili oldu (2)
YEREL HABERLER Elazığ´da sağanak etkili oldu (2)
Elazığ´da sağanak etkili oldu
YEREL HABERLER Elazığ´da sağanak etkili oldu
Keban'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı kutlandı
YEREL HABERLER Keban'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı ...
Doğu ve Güneydoğu'da seçmen Cumhurbaşkanı Seçimi için sandık başında (5)
YEREL HABERLER Doğu ve Güneydoğu'da seçmen Cumhurbaşkanı Seçimi için ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.