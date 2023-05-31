Baskil Kapalı Spor Salonunun inşasında sona yaklaşıldı

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ELAZIĞ (AA) - Baskil Kapalı Spor Salonunun yapımı tamamlanma aşamasına geldi.



Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Canbeyler Mahallesi’nde yapımı devam eden 250 seyirci kapasiteli kapalı spor salonu inşaatında incelemelerde bulundu, yüklenici firma yetkililerinden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Akmurat yaptığı açıklamada, gençlerin modern tesislerde spor yapabilmesi için ilçeye kazandırılacak kapalı spor salonunun yapımında sona gelindiğini söyledi.



Kısa süre sonra hizmete açmayı planladıkları kapalı spor salonunda, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.





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