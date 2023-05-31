Elazığ'da şarampole devrilen kamyonetteki 4 kişi yaralandı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da kamyonetin köpeğe çarptıktan sonra şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

M.G. idaresindeki 23 DN 374 plakalı kamyonet, Elazığ-Baskil kara yolunun Sütlüce köyü mevkisinde önüne çıkan köpeğe çarptı. Kontrolden çıkan araç şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücünün yanı sıra kamyonetteki 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kamyonetin çarptığı köpek öldü.







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