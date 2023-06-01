Elazığ'da öğrencilerin atıklardan hazırladığı ürünler "Geri Dönüşüm Parkı"nda sergilendi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da "Bu Matematik Atıkları Toplar e-Twinning Projesi" kapsamında okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin atıklardan hazırladığı ürünler sergide beğeniye sunuldu.



Kentteki 5 okulda uygulanan, 10 öğretmenin görev aldığı proje kapsamında öğrencilerin atık malzemeleri değerlendirerek yaptığı ürünler Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Geri Dönüşüm Parkı'nda sergilendi.

Proje sorumlusu Sevda Müge Polat, serginin açılışının ardından AA muhabirine, değişen ve gelişen dünyada üretim ve tüketimden kaynaklı birçok atığın ortaya çıktığını belirterek, bu proje ile atıkların çöp olmadığını hangi atıkların hangi alanlarda ayrıştırılması gerektiğini öğrettiklerini söyledi.

Çocuklara bu bilincin kazandırılmasının önemine işaret eden Polat, projenin 3 ay boyunca uygulandığını belirtti.

Polat, şöyle konuştu:

"Proje kapsamında çocuklarımızla plastik atıklarla cetveller oluşturduk. Atık bidonları keserek cetveller yaptık. Atık kağıt ruloları ve kullanılan çorap parçaları ile ürünler çıkardık. Deniz ve çevre temizliği için atık bidonları ve poşetleri kullanarak güzel bir deniz ortamı yaptık. Çocuklar kendi kullandığı atık materyallerle balık yaptı. Tüm plastik atıkları ayrıştırarak deniz canlıların temiz bir denizde nasıl yaşayacaklarını öğrendiler. Takvim ile kol ve duvar saati yaptık. Çocuklar en güzel yaparak ve yaşayarak öğreniyorlar."

Sergiledikleri ürünlerin beğeni gördüğünü anlatan Polat, çocukların hazırladıkları ürünlerle deneme ve deneyimle fırsatı bulduğunu, bunların çok kıymetli kazanımlar olduğunu kaydetti.

Serginin açılışına Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.



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