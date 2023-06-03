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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ'da kaçak avlanan 1,5 ton balık ele geçirildi

AA

Elazığ'da kaçak avlanan 1,5 ton balık ele geçirildi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde kaçak olarak avlandığı tespit edilen 1 ton 500 kilogram balık ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, kaçak balık avı ile ilgili Keban Baraj Gölü sahasında denetim yaptı.

Bu kapsamda İçme Jandarma Komutanlığı yol uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, kaçak avlandığı belirlenen 1 ton 500 kilogram sazan bulundu.

Ele geçirilen balıklar, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Araçta bulunan 2 kişiye Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçundan idari para cezası uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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